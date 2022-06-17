Подозреваемого в стрельбе в посёлке Мирный задержали полицейские

Возбуждено уголовное дело.

Подозреваемого в стрельбе в посёлке Мирный Брянского района задержали полицейские.

Стражи порядка выяснили, что пьяный 50-летний мужчина поссорился с двумя односельчанами. Подозреваемый несколько раз выстрелил из охотничьего оружия, повредив дом и автомобиль.

Нарушителя порядка быстро задержали и отправили в СИЗО. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Сейчас стражи порядка устанавливают сумму ущерба. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел о повреждении имущества и угрозе убийством.