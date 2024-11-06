Подозреваемого в убийстве брата задержали брянские правоохранители

Жителя Суражского района, подозреваемого в причинении смертельных травм собственному брату, задержали правоохранители . Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские следователи возбудили уголовное део о причинении смертельных травм. В преступлении подозревают жителя Суражского района.

По версии следствия, вечером 25 октября пьяный мужчина был в доме своего брата на улице Луговой в деревне Придачь. Мужчины поссорились. Фигурант жестоко избил родственника. Потерпевший спустя некоторое время умер на месте происшествия.

Мужчину задержали. Ему предъявили обвинение и заключили под стражу. Расследование продолжается.