Подозреваемую в краже продуктов задержали полицейские в Брянске
18-летнюю девушку, подозреваемую в краже продуктов задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратился директор супермаркета в Фокинском районе областного центра. Одна из посетительниц похитила из торгового зала продукты и средства личной гигиены на более чем 12 тысяч рублей. Девушка почти час ходила по торговому залу, набирая в тележку товары. Минуя кассу, она выкатила из магазина тележку, переложила товары в пакеты и скрылась.
Участковые уполномоченные полиции быстро установили подозреваемую. 18-летнюю жительницу посёлка Большое Полпино задержали.
Возбуждено уголовное дело. Полицейские проверяют причастность подозреваемой к аналогичным преступлениям.
