29-летнюю женщину, подозреваемую в серии краж из магазинов задержали стражи порядка в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Работники сетевого магазина в Фокинском районе областного центра обратились в полицию с заявлением о нескольких кражах. Полицейские выяснили, что хищениям причастна 29-летняя жительница Брянска. Ранее она уже была судима.

В первый раз женщина забрала с прилавка дезодоранты на более чем 3000 рублей и покинула магазин. Спустя некоторое время, она вновь вернулась в эту же торговую точку. Фигурантка похитив продукты и средства личной гигиены на 3100 рублей.

Возбуждено уголовное дело.