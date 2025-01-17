Подозреваемые в сбыте наркотиков двое иностранцев предстанут перед брянским судом

Двое иностранцев, подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков, предстанут перед судом в Брянске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Бежицкий районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. В преступлении обвиняют двух иностранцев 27-и и 26-и лет.

По версии следствия, с мая по июнь 2024 года фигуранты делали «закладки» с метадоном и героином на территории Брянской, Тверской и Владимирской областей. Полицейские из незаконного оборота изъяли более 50 граммов наркотиков.