Подозреваемых в незаконной миграции задержали брянские полицейские

За деньги они перевозили иностранцев через Россию в Европу.

Брянские полицейские задержали трое жителей Смоленской области – 42, 30 и 23 лет, подозреваемых в организации незаконной миграции.

По версии следствия, в сентябре прошлого года они за деньги привезли четверых граждан Южной Азии в Россию. Дальше они собирались через Республику Беларусь отправить их в Европу. Прибывшие в Брянск иностранцы решили не платить за транзит и ушли из квартиры, где жили. Их задержали полицейские и доставили в отдел.

Следом задержали и организаторов незаконного транзита. Следственный комитет возбудил и расследует уголовное дело.

Двое подозреваемых отправили в СИЗО. Следователи просят суд об аналогичной мере и для третьего фигуранта. Иностранцев отправили в Центр временного содержания иностранных граждан в Почепе.