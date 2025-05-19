Подростка без прав за рулём мопеда остановила полиция в брянском селе в Суражском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

18 мая в селе Овчинец Суражского района на улице Луговой сотрудники ГИБДД остановили мопед Racer. За рулём был 16-летний юноша. Водительского удостоверения у подростка не было.

На место происшествия полицейские вызвали родителей юного байкера. На подростка инспекторы составили административный протокол. Мопед был эвакуирован на штрафную стоянку.

Решение примет комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.