Подростка из Брянска подозревают в краже сабвуфера из чужого дома. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Бежицкого района Брянска. Из дома женщины пропал сабвуфер стоимостью более 3000 рублей.

Оперативники уголовного розыска полиции задержали подозреваемого в краже. Им оказался 17-летний житель Брянска. Парень забрался в подвал и забрал технику.

Фигуранту стражи порядка предъявили обвинение. Похищенное имущество изъяли и вернули владелице