Подростка из Дятьково ждёт суд за покушение на сбыт наркотиков

17-летний житель Дятьково предстанет перед судом по обвинению в покушение на сбыт 10 граммов наркотиков. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Суд города Дятьково рассмотрит уголовное дело о покушении на сбыт запрещенных веществ. В преступлении обвиняют 17-летнего жителя города.

По версии правоохранителей, в июне и июле 2023 года парень был «закладчиком». Он получал от «оператора» через мессенджер сообщения о координатах тайников с наркотиками, забирал их и расфасовывал для последующего сбыта. Затем он делал «закладки» в Дятьковском районе.

Юношу задержали сотрудники УМВД России по Брянской области. Более 10 граммов наркотиков обнаружили в тайниках и в одежде парня стражи порядка.