Подростка на питбайке задержали сотрудники ГИБДД в брянском посёлке
Подростка на питбайке задержали сотрудники ГИБДД в посёлке Десятуха Стародубского муниципального округа. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
В посёлке Десятуха Стародубского муниципального округа сотрудники дорожно-патрульной службы остановили на дороге питбайк. За рулём оказался 16-летний подросток.
На мальчика инспекторы составили административный протокол за вождение без прав. Материалы дела такое направили в комиссию по делам несовершеннолетних. На мать мальчика полицейские такое составили протокол за передачу управления транспортным средством человеку без водительского удостоверения.
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