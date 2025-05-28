Подросток на мопеде без прав попал в аварию на брянской трассе в Мглинском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Мглинском районе на 3-м км автодороги «Мглин – Старая Романовка – Разрытое» накануне произошла авария. 16-летний водитель не справился с управлением мопеда Racer. Двухколёсный транспорт упал.

20-летний пассажир мопеда с травмами попал в больницу. Он ехал без мотошлема.

У юного байкера нет водительского удостоверения. На родителей подростка правоохранители составили протокол за ненадлежащее воспитание. Мопед поместили на штрафстоянку.