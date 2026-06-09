Подросток на мотоцикле пострадал при попытке скрыться от полиции в Брянске

2026, 09 июня 14:14

Подросток на мотоцикле пострадал при попытке скрыться от полиции в Брянске. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

Накануне вечером в районе дома № 81А по улице Пересвета в Брянске произошла авария. 17-летний водитель за рулём мотоцикла MV Agusta без регистрационного знака не остановился по требованию сотрудника полиции. Пытаясь скрыться байкер выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Kia.

Несовершеннолетний водитель мотоцикла с тяжёлыми травмами попал в больницу. Прав управления транспортными средствами у юноши не было. На нарушителя инспекторы составили шесть административных материалов.