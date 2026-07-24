На улице Медведева в Брянске появилась искусственная неровность

2026, 24 июля 12:15

На улице Медведева в Брянске по просьбе жителей появилась искусственная неровность. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Жители Бежицкого района города Брянска обратились в администрацию с просьбой об обустройстве искусственной неровности на пересечении улицы Медведева и переулка Металлистов. Накануне около пешеходного перехода специалисты установили «лежачего полицейского». Он позволит снизить скорость автомобилей и обеспечить безопасности пешеходом, которые переходят дорогу по пути в расположенные неподалёку аптеку и библиотеку.