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ЖКХ

На улице Медведева в Брянске появилась искусственная неровность

2026, 24 июля 12:15
На улице Медведева в Брянске появилась искусственная неровность
Источник фото

На улице Медведева в Брянске по просьбе жителей появилась искусственная неровность. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

Жители Бежицкого района города Брянска обратились в администрацию с просьбой об обустройстве искусственной неровности на пересечении улицы Медведева и переулка Металлистов.  Накануне около пешеходного перехода специалисты установили «лежачего полицейского». Он позволит снизить скорость автомобилей и обеспечить безопасности пешеходом, которые переходят дорогу по пути в расположенные неподалёку аптеку и библиотеку.

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