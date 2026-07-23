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ЖКХ

22 600 квадратных метров асфальта отремонтировали в Брянске

2026, 23 июля 13:30
22 600 квадратных метров асфальта отремонтировали в Брянске
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22 600 квадратных метров асфальта отремонтировали в Брянске с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

В Брянске продолжается ямочный ремонт на дорогах. В минувший понедельник установки «Белта» струйно-инъекционным методом ликвидировали ямы на улицах Ромашина, Вокзальной и Романа Брянского. Также асфальтобетонной крошкой специалисты подсыпали проезды к домам по улице Ромашина, Энергетическая и Красноармейская.

21 июля ямочный ремонт прошёл на улицах Ромашина, Грибачёва, Гражданской, Гвардейской, Флотской и Пролетарской в посёлке Белые Берега. Асфальтобетонную крошку уложили в проезде к детскому саду «Красный мак» на улице Октябрьской.

Всего с начала года ямочный ремонт провели на площади 22 600 квадратных метров в Брянске.

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