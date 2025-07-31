13-летний подросток на мотоцикле сбил пешехода в Суражском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

29 июля поздним вечером на улице Мира в деревне Калинки Суражского района произошла авария. 13-летний мальчик за рулём мотоцикла Racer совершил касательное столкновение с 15-летним пешеходом. Подросток получил травмы, ему потребовалась помощь медиков.

Прав управления транспортным средством у юного водителя не было. На родителей подростка полицейские составили административный материал.