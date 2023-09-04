Подросток погиб на трассе в Жуковском районе

15-летний подросток погиб при столкновении с фурой в Жуковском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 189 км автодороги Р-120 «Орел-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь» в Жуковском районе произошла смертельная авария. 15-летний мальчик на мопеде «Альфа» выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой Scania. От удара подростка отбросила на другую сторону дороги, где на него наехал Nissan Almera. Мальчик от полученных травм умер на месте происшествия.

Прав у подростка не было, как и мотошлема и защитной экипировки. Мальчик состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.