Подросток получил условный срок за ограбление пенсионерки в Брянск
15-летний подросток получил условный срок за ограбление пенсионерки в Брянске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Брянский суд рассмотрел уголовное дело о грабеже. Приговор выслушал 15-летний житель областного центра.
Днём 27 октября подросток на улице Володарского в Брянске вырвал у пенсионерки сумку и сбежал. Внутри был 1 млн 689 тысяч 60 рублей. Деньги он спрятал в стене сарая, которую в заколотил листом оргалита. Юношу задержали полицейские.
Подсудимый признал себя виновным. Похищенное вернули потерпевшей.
Суд назначил подростку условное лишение свободы. Решение в законную силу не вступило.