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Подросток попал под машину на переходе в Брянске

2023, 17 августа 11:51 Происшествия
Подросток попал под машину на переходе в Брянске
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13-летний подросток попал под машину на переходе в Брянске и повредил голову. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

На проспекте Московском в Брянске произошло ДТП. 33-летний водитель за рулем Mercedes-Benz Vito проехал на запрещающий сигнал светофора. Он сбил 13-летнего мальчика. Подросток шел через дорогу по переходу на разрешающий сигнал светофора.

Мальчика отвезли в больницу с травмами головы. 

Инспекторы выяснили, что водитель автомобиля за последние два года к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался более 150 раз. Полицейские на него составили еще 23 административных материала, а также возбудили административное расследование по двум статьям.

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