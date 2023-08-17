13-летний подросток попал под машину на переходе в Брянске и повредил голову. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На проспекте Московском в Брянске произошло ДТП. 33-летний водитель за рулем Mercedes-Benz Vito проехал на запрещающий сигнал светофора. Он сбил 13-летнего мальчика. Подросток шел через дорогу по переходу на разрешающий сигнал светофора.

Мальчика отвезли в больницу с травмами головы.

Инспекторы выяснили, что водитель автомобиля за последние два года к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался более 150 раз. Полицейские на него составили еще 23 административных материала, а также возбудили административное расследование по двум статьям.