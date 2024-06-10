Подросток попал в ДТП на брянской трассе

16-летний подросток перевернулся в легковушке на брянской трассе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На автодороге «Северо-западный обход г. Брянска» произошло ДТП. 16-летний водитель не справился с управлением автомобиля Datsun. Легковушка вылетела в кювет и перевернулась.

Подросток с ушибом головы и грудной клетки, правосторонним пневмотораксом попал в больницу. Полиция проводит проверку по факту аварии с подростком.