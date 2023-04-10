Подросток пропал в Стародубском районе

16-летнего подростка из деревни Хомутовка Стародубского района ищут брянские волонтёры и полиция. Ориентировку разместили добровольцы отряда «Лиза Алерт».

16-летний Вадим Александрович Самсонов ушёл из дома в деревне Хомутовка 8 апреля. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-зеленые. Мальчик был одет в темно-серый спортивный костюм, тёмные кроссовки.

Сведения о пропавшем можно сообщить по телефонам 88007005452 или 02, 102.