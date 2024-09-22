Подросток разбился на мопеде в Карачевском районе

Подросток разбился на мопеде в деревне Масловка Карачевского района. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

На улице Трудовой в деревне Масловка Карачевского района произошла авария. 17-летний водитель не справился с управлением мопеда Motoland. Транспорт упал на проезжую часть. Подросток получил травмы. По факту аварии полиция проводит проверку.

С начала года в Брянской области произошло 48 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта. Девять человек в них погибли, ещё 52 – получили травмы.