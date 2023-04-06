Подросток травмировал голову в аварии в брянской деревне

16-летний подросток госпитализирован с травмой головы после ДТП в деревне Каменск. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД.

На улице Новая в деревне Каменск Суражского района произошла авария. 22-летний водитель за рулём «ВАЗ-2107» на перекрестке неравнозначных дорог не пропустил Daewoo Lanos. При столкновении травмы головы получил 16-летний пассажир отечественной легковушки. Он находился на переднем сиденье и не был пристегнут ремнем безопасности. Подростка отвезли в больницу.

На водителя «ВАЗ» инспекторы составили четыре протокола, в том числе за вождение без прав.