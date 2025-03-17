Подросток устроил «гонки» с полицейскими в Брянске

14-летний подросток за рулём автомобиля устроил «гонки» с полицейскими в Брянске. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Поздним вечером 15 марта в полицию поступила информация о том, что в Бежицком районе Брянска по улице Молодой Гвардии на автомобиле «ЗАЗ» катаются подростки. На вызов оперативно выехали сотрудники Госавтоинспекции.
В районе дома №1 по улице Молодой Гвардии полицейские заметили данный автомобиль. На требования сотрудников ГИБДД об остановке водитель не отреагировал. Машина остановилась в районе школы №39. Но как только автоинспекторы подошли, водитель вновь нажал на газ.
К преследованию подключился второй экипаж ДПС. Правоохранители остановили машину в районе дома 53 по улице Стахановской. Водитель и пассажиры же решили сбежать пешком. На сотрудникам Госавтоинспекции удалось найти всех.
Полицейские выяснили, что транспортным средством управлял 14-летний подросток. Ключи от автомобиля он взял дома без ведома матери. Женщина в это время была на работе в Москве.
В автомобиле также было 15-летний юноша и две девочки 13 и 14 лет. Юный водитель рассказал, что у его друга был день рождения. Он решил его прокатить на автомобиле, а также пригласил двух девочек.
Автомобиль эвакуирован на штрафстоянку. Сотрудники полиции составили протоколы на родителей подростков.
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