Подрядчика брянский суд оштрафовал на 2,6 млн рублей

Прокуратура Выгоничского района выявила нарушения исполнения законодательства о контрактной системе. Так, по национальному проекту «Демография» между администрацией и подрядной организацией заключен контракт на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в посёлке Выгоничи. Но в срок спортивное сооружение не сделали.

Брянский суд оштрафовал сотрудника подрядной организации на 2,6 млн рублей за непостроенный ФОК. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Временная переправа Как наладили транспортное сообщение в Дорогобужском районе во время паводка. В Смоленской области в связи с активным таянием снега и вскрытием рек ряд водных артерий вышел из берегов, затопив дороги и приусадебные участки в разных уголках региона. В конце прошлой недели врио губернатора Василий Анохин совершил рабочую поездку в Дорогобужский район. Здесь из-за наступления весеннего половодья

Поддержка одарённых детей В Лицее им. Кирилла и Мефодия отремонтируют общежитие и приведут в порядок крышу и фасад столовой. Такое решение принял врио губернатора Василий Анохин по итогам посещения образовательного учреждения. В ходе визита глава региона также пообщался с лицеистами и педагогами. Отметим, что Лицей занимает лидирующие позиции по уровню образования среди школ Смоленщины, выпускает больше всего «стобалльников»

С неформальным визитом Врио губернатора Василий Анохин провёл рабочее совещание с главами муниципалитетов. В ходе прошедшей встречи глава региона обозначил свои ключевые требования к руководителям районов и формат совместной работы. «Мой подход к деятельности глав районов очень простой. Абсолютно такой же, как и с членами моей администрации — реальное решение проблемных вопросов наших граждан на местах. Это ключевое.