Полицейские гонялись за пьяным водителем по Брянску

В ночь на субботу брянские стражи порядка ловили нетрезвого автомобилиста на Мazda. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В пять часов утра 11 февраля инспекторы ДПС в районе дома №60 по улице Луначарского Советского района областного центра заметили Мazda 6. Манера управления автомобилем вызвала сомнение в трезвости водителя. На требование об остановке машина прибавила скорости. Иномарка двигалась по проспекту Ленина в сторону площади Партизан, игнорируя светофоры. При повороте налево водитель не справился с управлением. Мazda перевернулась.

Стражи порядка задержали неоднократно судимого 25-летнего жителя Карачевского района. В автомобиле находилось еще двое парней и девушка, которой и принадлежала машина.

Молодой человек, который был за рулём, прав не имеет. На него полицейские составили три протокола, в том числе за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Полиция проводит проверку.