Полицейские изъяли у брянца гранату и пистолеты

Полицейские изъяли у 59-летнего брянца гранату, два пистолеты, патроны и порох. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Оперативники уголовного розыска получили информацию о возможной причастности жителя Брянска к незаконном хранении и изготовлении оружия и боеприпасов. Правоохранители провели обыски в жилье и гараже 59-летнего мужчины. Они обнаружили гранату Ф-1, револьвер, пистолет Макарова, 35 патронов различного калибра и порох.

Стражи порядка назначили баллистическую и взрывотехническую экспертизу. Ранее в поле зрения полиции мужчина не попадал.