Полицейские по горячим следам задержали разбойника в Клинцах

По горячим следам стражи порядка задержали подозреваемого в разбойном нападении на двух пенсионеров в Клинцах. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 72-летний житель Клинцов. Он вместе с 70-летней супругой стал жертвой разбойного нападения. Проникший в их жилье злоумышленник нанес пенсионерам несколько резаных ран ножом и забрал 5000 рублей.

По горячим следам полицейские задержали ранее судимого 42-летнего жителя города. Он рассказал, что ранее выполнял для потерпевших работы по дому и понимал, что пожилые люди сопротивляться не смогут.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 12 лет колонии.