Полицейские раскрыли кражу алкогольных напитков из магазина
Брянские полицейские задержали рецидивиста, подозреваемого в краже алкогольных напитков из магазина. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В магазине самообслуживания в Советском районе Брянска произошла кража. Покупатель спрятал под куртку три бутылки алкогольных напитков и ушёл, минуя кассу. Пропажу позже заметили продавцы. Ущерб превысил 3000 рублей.
Полицейские задержали подозреваемого в краже. 34-летний житель областного центра уже ранее был судим.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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