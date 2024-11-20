Полицейские раскрыли кражу алкогольных напитков из магазина

Брянские полицейские задержали рецидивиста, подозреваемого в краже алкогольных напитков из магазина. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В магазине самообслуживания в Советском районе Брянска произошла кража. Покупатель спрятал под куртку три бутылки алкогольных напитков и ушёл, минуя кассу. Пропажу позже заметили продавцы. Ущерб превысил 3000 рублей.

Полицейские задержали подозреваемого в краже. 34-летний житель областного центра уже ранее был судим.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».