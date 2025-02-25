Полицейские раскрыли кражу телефона и денег в Брянске

Полицейские задержали подозреваемого в краже телефона и денег в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Бежицкого района Брянска.Она потеряла свой мобильный телефон и банковскую карту. А с её счета пропали более 4000 рублей.

Полицейские установили личность подозреваемого к преступлению. Ранее судимого 56-летнего брянца правоохранители задержали. Чужой картой он расплачивался в магазинах, а когда деньги закончились – выбросил. Телефон фигурант продал прохожему.

Возбуждено уголовное дело.