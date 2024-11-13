Полицейские раскрыли квартирную кражу в Брянске

Полицейские задержали подозреваемого в квартирной краже в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница областного центра. Из её квартиры пропали два мобильных телефона и банковская карта.

Полицейские установили подозреваемую в краже. 30-летний житель Брянска ранее уже был судим.

Правоохранители выяснили, что незадолго до преступления подозреваемый и потерпевшая поссорились. Мужчина выждал, когда хозяйки не будет дома. Он проник в квартиру через окно и забрал имущество.

Стражи правопорядка изъяли у мужчины похищенные телефоны. С банковской карты он потратил свыше 12 тысяч рублей в магазинах.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.