Полицейские задержали напавшего на прохожего мужчину в Жуковке

Полицейские задержали ранее судимого мужчину, избившего прохожего в Жуковке. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию из больницы Жуковки поступила информации о 32-летнем мужчине с переломом носа и сотрясением головного мозга. Он рассказал, что его избил неизвестный на улице. Инцидент произошёл возле пилорамы в хуторе Поляковка Жуковского района.

Участковые уполномоченные полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 35-летний житель города. Он уже был судим за причинение телесных повреждений. Стражи порядка задержали его.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до трех лет колонии.