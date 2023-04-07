Полицейские задержали напавшего с пистолетом на АЗС и киоск брянца (ВИДЕО)

За несколько часов полицейские задержали брянца, подозреваемого в вооруженном нападении АЗС и цветочный киоск. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В дежурную часть полиции Брянску ночью обратился сотрудник автозаправочной станции, расположенной на улице Калинина. В помещение ворвался вооружённый пистолетом мужчина. Он забрал из кассы 5 тысяч рублей и скрылся.

За несколько часов полицейские установили личность подозреваемого. 25-летний мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж. Его задержали.

Оказалось, что аналогичное нападение в ту же ночь он совершил на цветочный киоск в Володарском район. Но продавец дал злоумышленнику отпор и тот сбежал без денег.

Подозреваемый рассказал, что выбросил оружие в овраг по пути домой, а деньги успел потратить. Пистолет оказался пневматическим. Стражи порядка нашли его.

Возбуждено уголовное дело о разбое. Фигуранта взяли под стражу.