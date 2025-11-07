Полицейские задержали подозреваемого в краже куртки из магазина брянца
Полицейские задержали 29-летнего брянца, подозреваемого в краже куртки из магазина. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В магазине одежды в Бежицком районе Брянска. произошла кража. Момент преступления попал на записи камер видеонаблюдения.
Посетитель взял куртку, померял её, а затем пошёл на выход, минуя кассу. Ущерб составил почти 7000 рублей.
Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого. 29-летний житель города не раз уже был судим. Куртку полицейские у него изъяли.
По данному факту стражи порядка проводят проверку.