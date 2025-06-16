Полицейские задержали подозреваемую в краже денег у пенсионерки в Дятьково

Полицейские задержали ранее судимую женщину, подозреваемую в краже 60 тысяч рублей у пенсионерки в Дятьково. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась пожилая жительница города Дятьково. Из её дома пропали 60 тысяч рублей. Потерпевшая рассказала, что к ней приходила подозрительная женщина, представившаяся работником социальной службы.

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемую. 39-летняя жительница Дятьково уже была судима за кражу. Злоумышленница призналась, что отвлекла внимание пенсионерки, после чего завладел сбережениями.

Возбуждено уголовное дело.