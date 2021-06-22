Полицейского, устроившего пьяный погром на парковке в Брянске, уволят

О «подвиге» нетрезвого брянского правоохранителя рассказали федеральные СМИ.

УМВД России по Брянской области проводит служебную проверку по факту массового ДТП в Советском районе Брянска с участием сотрудника полиции.

Напомним, 19 июня пьяный 30-летний водитель Ford Focus у дома № 41 по улице Горбатова протаранил три машины: Audi A5, Volkswagen и Chrysler. О неадекватном поведении автомобилиста в дежурную часть сообщили очевидцы.

Нарушителя задержали. Им оказался сотрудник полиции. Выяснилось, что в свой выходной он решил выпить и сесть за руль личной машины. Однако прав при себе полицейский не имел. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Также сотрудники ДПС выявили нарушение допустимого уровня тонировки машины.

В УМВД сообщили о проведении служебной проверки. Полицейского уволят из органов внутренних дел, его руководителя привлекут к дисциплинарной ответственности.

21 июня сотрудники областного УМВД провели в Брянске автопробег «Нетрезвый водитель».