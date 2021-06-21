Город32

Пьяный водитель разбил три машины на парковке в Брянске (ВИДЕО)

2021, 21 июня 13:00 Происшествия
Пьяный водитель разбил три машины на парковке в Брянске (ВИДЕО)
Источник фото

Инцидент произошел в Советском районе.

19 июня нетрезвый водитель устроил ДТП на парковке у дома № 41 по улице Горбатова в Советском районе Брянска.

В 20.40 в дежурную часть ГИБДД Брянска сообщили о неадекватном поведении водителя Ford Focus. Прибыв на место, наряд ДПС обнаружил, что 30-летний автомобилист протаранил три машины: Audi A5, Volkswagen и Chrysler.

Нарушителя задержали на месте – видео с места событий очевидцы опубликовали в соцсетях.

От прохождения медицинского освидетельствования водитель Ford Focus отказался – на него составили административный материал. Также виновника ДТП оштрафовали за отсутствие при себе водительского удостоверения и превышение допустимого уровня тонировки.

Машину отогнали на штрафную стоянку.

Читайте также
Мотоциклист протаранил Opel у «Мельницы» в Брянске
21 июня 12:00
Мотоциклист протаранил Opel у «Мельницы» в Брянске
Брянца, повалившего полицейского, отправили в колонию строгого режима
21 июня 11:30
Брянца, повалившего полицейского, отправили в колонию строгого режима
Пьяный водитель Nissan X-Trail устроил аварию на Ново-Советской в Брянске
21 июня 11:00
Пьяный водитель Nissan X-Trail устроил аварию на Ново-Советской в Брянске
Два человека погибли при столкновении «ВАЗа» и трактора под Унечей
21 июня 10:36
Два человека погибли при столкновении «ВАЗа» и трактора под Унечей

Новости регионов

19.06.2021 14:10
Ещё пять жителей Смоленской области скончались от коронавируса
Федеральный оперативный штаб обновил данные о распространении коронавируса на территории Смоленской области. На территории Смоленской области за минувшие сутки выявили еще 106 новых случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии в регионе коронавирус подтвердился у 32 725 человек. 71 смолянин выздоровел за минувшие сутки. Общее число выздоровевших после коронавируса смолян достигло 30 608. Ещё пять смолян
19.06.2021 13:59
Огонь уничтожил баню в смоленском поселке Батюшково
Вечером 18 июня на улице Дачной в поселке Батюшково Гагаринского района произошел пожар на одном из участков, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Хозяева протопили печь в бане и ушли заниматься хозяйственными делами в дом. О том, что в бане произошел пожар, им сообщили соседи, которые увидели возгорание. Они вызвали пожарных. К месту
17.06.2021 11:35
Будем здоровы!
Смоленская областная больница: будущее начинается сегодня. Где находится Смоленская областная клиническая больница и что собой представляет это лечебное учреждение, известно едва ли не всем смолянам. Многие проходили здесь лечение или навещали родных и знакомых, которым медработники СОКБ оказывали помощь в стенах клиники. В этом году учреждение отметит 78-летнюю годовщину со дня своего образования.  Солидный возраст
17.06.2021 11:28
Особая награда
Спикер облдумы Игорь Ляхов получил медаль имени Ивана Бунина. 7 июня 2021 года председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов удостоен медали имени великого русского писателя и поэта, лауреата Нобелевской премии Ивана Бунина за активную поддержку литераторов и весомый вклад в укрепление культурных связей Смоленской области с регионами России и ближнего зарубежья. Личный вклад Церемония вручения
16.06.2021 17:47
27 градусов тепла ожидают жителей Смоленской области в четверг
Пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области рассказала, какая погода ожидает смолян в четверг, 17 июня. В этот день в Смоленской области ожидается небольшая облачность, но по-настоящему летний денёк. Без осадков. Ветер ночью переменных направлений, днем северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха по области: ночью +7°C…+12°C, днем +22°C…+27°C. В Смоленске: ночью +9°C…+11°C, днем +24°C…+26°C. Атмосферное давление
16.06.2021 17:38
В Смоленском утром горел балкон многоэтажки
Утром 16 июня на улице Маршала Еременко в Смоленске произошёл пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Около восьми часов утра пожарные спешили на улицу Маршала Еременко в Смоленске, чтобы справиться с возгоранием. Горел мусор на балконе многоэтажки. Пожар был оперативно ликвидирован. Никто не пострадал. Причина возгорания вскоре будет установлена специалистами.

Актуальные темы

Общество
В Брянской области ужесточили коронавирусные ограничения на месяц
Общество
Брянский чиновник объяснил случаи заражения COVID-19 после вакцинации
Общество
В Брянск придет аномальная жара с 21 по 26 июня
Происшествия
Массовая авария с переворотом произошла на Флотской в Брянске (ВИДЕО)
Происшествия
Два человека погибли при столкновении «ВАЗа» и трактора под Унечей

Новости партнёров

Изменения в федеральный закон «О рекламе»
Изменения в федеральный закон «О рекламе»

Заместитель руководителя-начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Наталья Александровна Новикова рассказала о внесении  изменений в Федеральный закон «О рекламе» №38-ФЗ, которые вступят в силу  с 01.07.2021.

«Ростелеком» и Общероссийский народный фронт расширяют сотрудничество
«Ростелеком» и Общероссийский народный фронт расширяют сотрудничество

Расширение сотрудничества «Ростелекома» и Общероссийского народного фронта (ОНФ) предполагает дальнейшее развитие телекоммуникационной инфраструктуры, используемой в социальных проектах. Провайдер дополнит перечень своих услуг, предоставляемых заказчику, окажет техническое сопровождение новых проектов.  «Ростелеком» подключит к интернету 76 региональных центров ОНФ и организует для них Wi-Fi-сеть. Провайдер также поможет ОНФ создать собственного мобильного виртуального оператора для обеспечения бесперебойной связью волонтеров по всей России.

На вокзале Брянск-Орловский начался ремонт платформы №3
На вокзале Брянск-Орловский начался ремонт платформы №3

На вокзале Брянск-Орловский железнодорожники приступили к капитальному ремонту платформы №3, в ходе которого будут созданы современные и комфортные условия для пассажиров.

В Кирове обсудили повышение эффективности работы учебных центров «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»
В Кирове обсудили повышение эффективности работы учебных центров «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

По поручению генерального директора энергокомпаний Игоря Маковского на базе крупнейшего корпоративного учебного центра в зоне ответственности «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» завершился семинар-совещание для директоров образовательных учреждений.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Бегом через Байкал.
Бегом через Байкал.

Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.