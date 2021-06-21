Пьяный водитель разбил три машины на парковке в Брянске (ВИДЕО)

Инцидент произошел в Советском районе.

19 июня нетрезвый водитель устроил ДТП на парковке у дома № 41 по улице Горбатова в Советском районе Брянска.

В 20.40 в дежурную часть ГИБДД Брянска сообщили о неадекватном поведении водителя Ford Focus. Прибыв на место, наряд ДПС обнаружил, что 30-летний автомобилист протаранил три машины: Audi A5, Volkswagen и Chrysler.

Нарушителя задержали на месте – видео с места событий очевидцы опубликовали в соцсетях.

От прохождения медицинского освидетельствования водитель Ford Focus отказался – на него составили административный материал. Также виновника ДТП оштрафовали за отсутствие при себе водительского удостоверения и превышение допустимого уровня тонировки.

Машину отогнали на штрафную стоянку.