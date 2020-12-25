Полиция Брянска раскрыла квартирную кражу

Брянец подозревается в краже у собутыльника 3 тыс. рублей и мобильника.

В Советском районе Брянска полицейские раскрыли квартирную кражу.

Как сообщает пресс-слуюба УМВД по региону, в полицию хаявил о пропаже 3 тыс. рублей и мобильного телефона житель областного центра. Он рассказал, что накануне выпивал со знакомым у себя дома, поссорился и подрался с ним, после чего выгнал его из квартиры. А на следующий день заметил пропажу.

Полицейские в течение суток вышли на подозреваемого — местного жителя 29 лет.

По версии следствия, подозреваемый признался в краже и сообщил, что успел сдать украденный мобильник в ломбард. Вещь была изъята и возвращена законному владельцу.

Возбуждено дело по факту кражи.