Полиция ищет женщину, расплатившуюся в Брянске поддельной купюрой

Брянцев просят оказать содействие в поисках.

УМВД России по Брянской области разыскивает женщину, расплатившуюся поддельной купюрой серии АА № 204402210 номиналом 2 тысячи рублей. Инцидент произошел 20 сентября около 20.00 в магазине «АксТел» по улице Дуки, 63а, в Советском районе Брянска.

Приметы разыскиваемой: на вид 30-35 лет, рост около 170 сантиметров, длинные светлые волосы. Была одета в белое пальто, черные спортивные штаны, черные кроссовки и черную кепку с белым рисунком.

Всех, кто располагает информацией о личности женщины или ее местонахождении, просят позвонить по телефону 02 (с мобильного – 102) или обратиться в ближайший отдел внутренних дел.