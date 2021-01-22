Полиция обвиняет брянского чиновника в приеме взяток «борзыми щенками»

По версии следствия, подрядчики рассчитывались с обвиняемым стройматериалами.

Сотрудники УЭПиПК УМВД по Брянской области задержали по подозрению во взяточничестве чиновника, курирующего строительную отрасль.

По версии следствия, с июля по октябрь прошлого года задержанный в обмен на покровительство подрядным организациям и беспроблемную приемку работ, выполненных теми по госконтрактам, получал в качестве вознаграждения строительные материалы, которые затем продавал третьим лицам. Полученная им по этой схеме неправомерная выгода оценивается более чем в 700 тыс. рублей.

Возбуждены три уголовных дела по факту особо крупного взяточничества.

Фигуранту грозит до 12 лет колонии.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следственные действия продолжаются.