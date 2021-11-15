Полиция задержала брянца, расплатившегося в баре и магазине фальшивками
Злоумышленника нашли благодаря камерам видеонаблюдения.
В Брянске полицейские задержали злоумышленника, расплатившегося в баре и магазине в Советском районе поддельными 5-тысячными купюрами. Установить его личность удалось благодаря камерам видеонаблюдения.
Сбытчиком фальшивых купюр оказался ранее неоднократно судимый 28-летний житель Брянска. На допросе в отделе полиции он дал признательные показания. По его словам, поддельные банкноты он получил от знакомого.
Брянцу грозит до восьми лет заключения.