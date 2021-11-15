Полиция задержала брянца, расплатившегося в баре и магазине фальшивками

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Заместитель руководителя управления-начальник отдела Новикова Наталья Александровна 10.11.2021г провела семинар и брифинг о рекламе внутри подъездов многоквартирных домов посредством использования технических средств.

Видеосервис Wink и российская ИТ-медиакомпания «Эс Уай Ти» (бренд SYT — аббревиатура от английских слов Start Your Time) представляют совместный проект, который обогащает просмотр кино интересными деталями в интерактивном режиме. Прямо во время просмотра или паузы зрители могут получить максимум информации о фильме: от подробностей о местах съемок до ссылок на магазины с одеждой, которую носят герои.

В Брянской области завершилась подготовка пассажирской инфраструктуры к эксплуатации зимой. Проводившиеся мероприятия были направлены на обеспечение устойчивой работы железной дороги в период минусовых температур.

Работники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» и ООО «Брянскэлектро» (вошедшее в 2020 году в контур «Россети») приняли участие в благотворительной акции «Стань донором – спаси жизнь!».