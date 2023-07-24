Полкило наркотиков изъяли брянские правоохранители

Полкило наркотиков изъяли из незаконного оборота брянские правоохранители. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Советский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о незаконном обороте наркотических средств. В преступлении обвиняют 24-летнего жителя областного центра.

По версии следствия, в мае 2023 года мужчина получил партию синтетических наркотиков. Он привез их в арендованную в Советском районе квартиру и расфасовал по сверткам, где сделать «закладки».

Обвиняемого задержали сотрудники регионального управления ФСБ. Из незаконного оборота они изъяли почти 600 грамм запрещенного вещества.