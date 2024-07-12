Помогавшего мошенникам иностранца брянский суд отправил в колонию
21-летнего иностранца, подрабатывающего курьером у мошенников, брянский суд отправил в колонию. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Брянский суд рассмотрел уголовное дело о мошенничестве. Приговор выслушал 21-летний иностранный гражданин.
Молодой человек был курьером у телефонных мошенников. С 22 по 23 января 2024 года злоумышленники сообщили троим пенсионерам из Клинцов и Новозыбкова о якобы совершивших аварию родных. За решение проблем мошенники потребовали деньги. Фигурант забрал у потерпевших 400 тысяч рублей.
Причинённый ущерб иностранец возместил. Суд приговорил мужчину к двум годам в колонии — поселении. Решение в законную силу не вступило.
Читайте также
Новости регионов
С бала на работу
Как в регионе поддерживают выпускников колледжей и техникумов. В Смоленской области в этом году почти 5 тысяч студентов завершили обучение по программам среднего профессионального образования. На прошлой неделе в регионе прошёл «Бал выпускников», где наградили отличившихся. Наград за успехи в обучении были удостоены 40 вчерашних студентов, представляющих 28 учреждений СПО региона. По целевому договору Позади
Пусть меня научат!
Накануне Дня семьи, любви и верности в регионе запустили работу первой открытой школы «Родительство в радость» — её «уроки» прошли 7 июля на базе Смоленского государственного медицинского университета. Подробнее о мероприятии рассказал губернатор Василий Анохин, который сам принял участие в работе школы. По его словам, проект нацелен на то, чтобы помочь родителям, в том числе
Сделано в регионе
При поддержке Минпромторга России смоленские промышленные предприятия продолжают реализацию масштабных инвестиционных проектов. Создание новых производств на базе двух крупных предприятий региона – «Рославльские тормозные системы» и «Ярцевский металлургический завод» – стало темой встречи губернатора Василия Анохина и министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова. «По программе развития «Рославльских тормозных систем» планируется запустить выпуск продукции, востребованной
Важные матчи
В регионе продолжают возрождать профессиональный хоккей. И на этом пути уже есть определённые успехи. Один из них связан с участием смоленского хоккейного клуб «Славутич» в хоккейной Экстралиге чемпионата Республики Беларусь. К предстоящим играм смоляне сегодня активно готовятся. Это тем более значимо, если учесть, что наша команда – единственная, кто представляет Россию в таком престижном белорусском
Стены и перекрытия
В Смоленске активными темпами идёт возведение крупных объектов здравоохранения – онкологического диспансера, детской областной клинической больницы и пристройки к поликлинике №6. Губернатор Василий Анохин на своей страничке в соцсетях подробнее рассказал смолянам о том, что происходит на стройплощадках, подчеркнув, что ход строительно-монтажных работ находится под его контролем. Так, в здании онкодиспансера строители приступили к кладке