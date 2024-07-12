Помогавшего мошенникам иностранца брянский суд отправил в колонию

21-летнего иностранца, подрабатывающего курьером у мошенников, брянский суд отправил в колонию. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о мошенничестве. Приговор выслушал 21-летний иностранный гражданин.

Молодой человек был курьером у телефонных мошенников. С 22 по 23 января 2024 года злоумышленники сообщили троим пенсионерам из Клинцов и Новозыбкова о якобы совершивших аварию родных. За решение проблем мошенники потребовали деньги. Фигурант забрал у потерпевших 400 тысяч рублей.

Причинённый ущерб иностранец возместил. Суд приговорил мужчину к двум годам в колонии — поселении. Решение в законную силу не вступило.