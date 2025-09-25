Порох изъяли стражи порядка у жителя брянского села

Свыше 250 граммов пороха изъяли стражи порядка у жителя брянского села. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Правоохранители выявили факт хранения взрывчатого вещества жителем села Красновичи Унечского района. Стражи порядка обнаружили в доме 53-летнего мужчины банку и полимерный пакет с порохом весом более 250 граммов. По словам подозреваемого, взрывчатое вещество он несколько лет назад нашёл в заброшенном доме и забрал себе.

Ранее в поле зрения органов внутренних дел мужчина не попадал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ».