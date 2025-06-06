Посетитель сауны погиб на пожаре в гостинице в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

5 мая в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Советском районе Брянска. На улице Пионерская загорелся гостиничный комплекс с сауной «Пионер».

Из здания самостоятельно успели выйти 11 проживающих и два работника. На вызов приехали четыре пожарные автоцистерны. Спасатели за час потушили огонь. На пожаре погиб 54-летний мужчина — посетитель сауны.

В обстоятельствах происшествия разбираются эксперты.