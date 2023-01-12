В Брянске обвиняемую в убийстве младенца женщину отправили в СИЗО

Обвиняемую в убийстве младенца 28-летнюю жительницу Брянска суд отправил в СИЗО на время расследования. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Следователи продолжают расследование уголовного дела об убийстве матерью новорожденного ребёнка в Брянске. В преступлении подозревают 28-летнюю жительницу областного центра.

На допросе подозреваемая рассказала, что положила своего новорожденного ребёнка в пакет и оставила на обочине дороги в Фокинском районе.

Суд заключил женщину под стражу на время следствия. Расследование контролирует центральный аппарат Следственного комитета России.