Пострадавшая от мошенничества брянская пенсионерка вернула деньги по решению суда. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Прокуратура Климовского района защитили в суде интересы пенсионерки, пострадавшей от телефонных мошенников. Так, злоумышленники похитили с банковской карты женщины 170 тысяч рублей. Правоохранители выяснили, что 60 тысяч рублей поступила на счёт гражданина. Тот передал его третьим лицам, тем самым нарушив требования договора с банком.

Суд взыскал с владельца счёта 60 тысяч рублей, а также свыше 13 тысяч рублей в качестве процентов за пользование чужими деньгами. Исполнение судебного решения контролирует прокуратура.