Появились подробности ДТП с BMW около Колтово

Водитель от полученных травм умер.

В ГИБДД сообщили подробности аварии около посёлка Колтово Брянского района.

ДТП произошло на 4 километре автодорогами «Орел-Брянск-Смоленск-Теменичи». 38-летний водитель BMW 530iA не учёл скоростной режим и не справился с управлением. Иномарка улетела в кювет и перевернулась.

Водитель от полученных травм умер. 37-летний пассажир получил черепно-мозговую травму и переломы рёбер.

В полиции отметили, что водитель и пассажир не были пристёгнуты.