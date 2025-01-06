Пожар на предприятии в Дятьково тушили восемь расчётов

Пожар на предприятии в Дятьково тушили восемь пожарных расчётов. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Накануне в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в городе Дятьково. На улице Ленина загорелось производственное помещение на территории предприятия «Дятьково-ДОЗ».

На вызов приехали восемь пожарных автоцистерн и автолестница. Спасатели несколько часов тушили огонь.

Люди на происшествии не пострадали. Причину пожара установят эксперты.