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Пожар на предприятии в Дятьково тушили восемь расчётов

2025, 06 января 13:42 Происшествия
Пожар на предприятии в Дятьково тушили восемь расчётов
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Пожар на предприятии в Дятьково тушили восемь пожарных расчётов. Об этом сообщили в региональном МЧС.

 

Накануне в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в городе Дятьково. На улице Ленина загорелось производственное помещение на территории предприятия «Дятьково-ДОЗ». 

На вызов приехали восемь пожарных автоцистерн и автолестница. Спасатели несколько часов тушили огонь.

Люди на происшествии не пострадали. Причину пожара установят эксперты.

 

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