Пожар потушили около торгового центре в Брянске

Пожар потушили спасатели около торгового центре в Брянске. Об этом сообщили региональном МЧС.

Накануне в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Фокинском районе Брянска. На улице Чкалова около торгового центра «Ярмарка-2» загорелся мусор в металлическом контейнере.

На вызов прибыли спасатели на четырёх автоцистернах. Они потушили пожар за полчаса.

Огонь повредил внешнюю отделку стены ТЦ. Люди не пострадали. Причину пожара выясняют специалисты.