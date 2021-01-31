Пожарные спасли из огня жителя Жуковского района Брянской области

31 января в 03:45 произошел пожар в переулке Молодежный деревни Пктуховка Жуковского района, сообщает ГУ МЧС России по Брянской области.

К месту вызова выехали две пожарные машины. Тлели постельные принадлежности в квартире 2-х этажного многоквартирного жилого дома на площади 2 м2.

В 03:59 пожар был локализован, а в 04:00 ликвидирован. К счастью, пострадавших нет.

Пожарные спасли 1 человека и эвакуировали 7 человек из подъезда. Причину возгорания устанавливают специалисты.